MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 15 bin muhtaç aileye destek verecek
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MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 15 bin muhtaç aileye destek verecek

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 15 bin muhtaç aileye destek verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Ramazan ayı boyunca 15 bin muhtaç aileye yardım kolisi desteği vereceklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Ramazan ayı boyunca 15 bin muhtaç aileye yardım kolisi desteği vereceklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Diyarbakır'da yardıma muhtaç aileleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yalnız bırakmadı. MHP il başkanlığı ve gençlik kolları başkanlığı yaklaşık 15 bin yardım kolisiyle destek verirken, hazırlanan yardım kolileri muhtaç ailelerin evlerine kadar götürülüp teslim edildi.

"Bu Ramazan ayı 15 bin aileye ulaşmayı düşünüyoruz"

Dağıtım ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi ve ihtiyaçları olan mutfak malzemelerini ulaştırdıklarını belirterek, "Bugün o günlerden biridir. Geçtiğimiz yıl binlerce vatandaşımıza ulaştık, bu yıl da yine Ramazan ayında binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşıp bugün olduğu gibi yardım paketlerinden ve market kartlarından yararlandırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili kendi imkanlarımız ile teşkilattaki arkadaşlarımızın desteğiyle ve yine Diyarbakır'daki hayırsever iş adamlarımızın yardımıyla bir araya getirdiğimiz yardım kolileri gençlik teşkilatımız ve kadın kolları üzerinden ailelerimize kapılarına kadar ulaştırıp hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Yardımlarımız Ramazan ayı boyunca devam edecektir. Geçtiğimiz yaklaşık 7 bin aileye ulaştık, bu yılda hedeflediğimiz 15 bin ama ne kadarına ulaşırız ne kadarına yetiştiririz onu tabi bilemeyiz ama hedeflediğimiz Ramazan ayı boyunca 15 bin ailemize ulaşmaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 15 bin muhtaç aileye destek verecek
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 15 bin muhtaç aileye destek verecek
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 15 bin muhtaç aileye destek verecek
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 15 bin muhtaç aileye destek verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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