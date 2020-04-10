MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp: "Terör örgütü yandaşı olup sosyal medya hesaplarında milliyetçi... MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, son zamanlarda sosyal medyada terör örgütü yandaşlarının hesaplarında milliyetçi, ülkücü söylemlerde bulunup daha sonra yazdıkları ile milliyetçilerin Kürt düşmanı olduğu algısını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek bu tür hesaplara itibar...

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, son zamanlarda sosyal medyada terör örgütü yandaşlarının hesaplarında milliyetçi, ülkücü söylemlerde bulunup daha sonra yazdıkları ile milliyetçilerin Kürt düşmanı olduğu algısını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek bu tür hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, son zamanlarda sosyal medya hesaplarında milliyetçi ve ülkücü görünümlü bazı hesapların, yazdıklarıyla milliyetçilerin Kürt düşmanı olduğu algısının yayılmasına neden olduğunu gördüklerini söyledi. Başkan Kayaalp, "Son günlerde terör örgütü yandaşlarınca çok sayıda milliyetçi görünümlü sosyal medya hesapları kurulmuş. Milliyetçi, ülkücü söylemlerde bulunup bir süre sonra gerçek yüzlerini ortaya koymak kaydıyla milliyetçilerin Kürt düşmanı olduğu, ülkemizde yaşayan farklı lehçeleri kullanan birçok vatandaşımıza karşı kin nefret ve düşmanlık körüklediği vatandaşlarımızın milliyetçiliğe karşı kin ve nefrete teşvik etiği tarafımızca yapılan birçok çalışmada tespit edilmiştir. Ülkücü, milliyetçi görünümlü bu tür hesaplara itibar edilmemesi, teşkilatımızın resmi hesapları dışında teşkilatımızı bağlamadığını vatandaşlarımızın bu konuda uyanık ve duyarlı olması camiamız asla hiç bir vatandaşımızın düşmanı değildir bilakis vatandaşlarımızın rahatı ve refahı için cansiperane çalışmaktayız. Bu gibi terör bağlantılı sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesini önemle rica ederiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA