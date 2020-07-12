MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp gençleri spora kazandırıyor Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, amatör spor kulüplerinin yanı sıra Asurspor Voleybol Kulübü'nün de başkanlığını yapmaya başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, amatör spor kulüplerinin yanı sıra Asurspor Voleybol Kulübü'nün de başkanlığını yapmaya başladı. Terör örgütünün faydalanmaya çalıştığı gençleri spora yönlendiren Kayaalp, gençleri çim hokeyi ve basketbol branşlarıyla buluşturmak için de çalışma başlattı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve ekibi, son dönemlerde Diyarbakır'da görülmeyen çalışmalara imza attı. Kayaalp, başta çeşitli spor branşlarını barındıran kulüpler açarak gençleri topluma kazandırma adımları attı. Kayaalp, futbol, basketbol, voleybol, çim hokeyi gibi spor branşlarının bazılarını faaliyete sokup özellikle terör örgütlerinin faydalandığı alanları kapatmayı hedeflediklerini belirterek, umutsuz hiçbir genç kalmaması için şu anda 300 ile 500 arasında sporcu yetiştirdiklerini, bunu 40-50 binlere çıkartarak gençlere umut olmaya çalıştıklarını vurguladı.

"Umudu olmayan gençlere çeşitli spor branşlarından takımlar kurduk"

Kayaalp, insanların kendilerini sadece siyasi kimlikle değil, sosyal ve insani kimlikleriyle daha çok tanımalarını istediklerini söyledi. Diyarbakır'da uzun yıllardır insanların terör ve benzeri birçok problemle boğuşarak yaşam mücadelesi verdiğini belirten İl Başkanı Cihan Kayaalp, "Haliyle bende onlardan biriyim. Ben 40 yaşındayım, neredeyse 40 yılımın tamamı Diyarbakır'da geçti ve terörden, yoksulluktan biz de nasiplendik. Yeni yetişen jenerasyon, yeni gençliğin umutlu olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Spor kulüpleri ve benzeri faaliyetler gençliğe, geleceğe dair umut veren faaliyetler. Yıl içerisinde yaptığımız anketlerde sorulan 'Gelecek ile ilgili ne planlıyorsunuz' sorusuna gelen cevaplar bizi hem ürkütüyor hem şaşırtıyor. Cevapların neredeyse yüzde 50'si 'Yarınla ilgili benim bir hesabım yok, bir planım yok' şeklinde. Bunları biz fark edince gençliğe bir şekilde umut olmamız gerektiğini düşündük ve özellikle spor alanında her branştan takımlar kurduk. Aktif şekilde çocukların takımlar arasında hangi alanda başarılı olabileceğini öğrenmek için basketbol, voleybol, çim hokeyi, futbol branşlarında çalışma yaptık. Bu takımlarımız arasında zaman zaman oyuncu transferi yapıyoruz. Hangi alanda başarılı olabileceğini görmek için ve bu çocuklar hangi alanda başarılı ise o alanda yükselebileceğini görüyor ve gelecek ile ilgili bir plan yapmaya başlıyor. İnşallah imkanlar el verirse şu anda 300-500 civarında öğrencimiz, sporcu adayımız var. Bunun 30 bin, 40 bin olması için mücadele edeceğiz. Yani 30-40 bin evladımıza umut olmaya çalışacağız. Ümidi olmayan bir insanın gelecek ile ilgili hiçbir şeyi olmaz ve ümitsiz olan bir genç hemen herkesin kullanabileceği bir pozisyondadır. Bölgemizde ne yazık ki 40 yıldan fazladır gençlerimiz bu şekilde kullanıldı. Futbol, basketbol, voleybol ve daha ilerleyen dönemlerde farklı branşlarda da çalışmalarımız olacak. Bununla biz umut olmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'ın sosyolojik yapısının değişmesi için bu şart. Biz bu alanları doldurmazsak başkaları dolduracak. Biz bu alanları dolduracağız, memlekette bir tek boşluk bırakmayacağız. Terör örgütünün yararlanacağı tek bir boş bırakmayacağız" dedi.

"MHP'nin ismini kullanarak vaatler verenlere itibar etmeyin"

Uzun bir aradan sonra Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ciddi bir ivme kazandığını aktaran Kayaalp, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanların bize karşı ilgi ve alakası arttı. Çeşitli alanlarda yaptığımız faaliyetler de insanları etkiledi. Diyarbakır'da ivme kazanmış bir MHP'nin birçok kesim tarafından ismi kullanılmaya başlandı. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde hiçbir görevi olmadığı halde burada görevliymiş gibi kendini yansıtıp, müfettişim, perde arkasındaki yöneticiyim, idareciyim, MHP'de danışmanım, başkan yardımcısıyım ve daha birçok görevdeyim deyip sokakta bizim insanımızı bir şekilde çeşitli vaatlerle kandırıp mağdur ettiklerine dair bilgiler kulağımıza geliyor. Vatandaşlarımızdan bunlara itibar etmemelerini rica ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Diyarbakır'daki adresi bellidir ve Diyarbakır'da neredeyse beni tanımayan kimse kalmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde geçmiş dönemlerde görev almış olabilirler. O, geçmiş dönemde yapmış oldukları çeşitli görevlerde bulundukları dönemin etiketini kullanarak da bir şeyler yapıyor olabilirler. Arkadaşlar ona kanmayalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bütün görevli arkadaşlarımız il binasında faaliyetlerde bulunmaktalar. Bu insanları lütfen bize ihbar edin." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA