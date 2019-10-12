MHP: Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi mesaisine başlıyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
12.10.2019 13:36
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com