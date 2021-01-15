MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp oldu
15.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:49
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanlığına Ziya Gökalp atandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanlığına Ziya Gökalp atandı.
Gökalp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımızın, liderimizin onurlarıyla MHP İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım." ifadelerine yer verdi.
Eski il başkanı Cafer Birtürk, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu