MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Özpek'ten CHP'li Aslan'ın Selahattin Demirtaş paylaşımına tepki

MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Yasin Özpek, CHP Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Aydın Aslan'ın sosyal medya hesabından HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yazısını paylaşmasına tepki gösterdi.

HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olduğunu ileri süren Özpek, partinin tutuklu genel başkanının yazdığı bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan Aydın Aslan'ı kınadığını ifade etti.

Özpek, "HDP, PKK'nın ta kendisidir. Buradan terör sevicilerle hareket edenlere de sesleniyorum. Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir. Pozisyonunu, niyetini, düşüncesini, ilişki ağlarını yeni baştan kontrol etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu