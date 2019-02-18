MHP'den Yazıcı'ya Tam Destek

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'ya MHP İlçe Teşkilatı'ndan tam destek geldi. MHP İlçe Teşkilatı tarafından verilen yemeğe Bin partili katıldı.

Cumhur İttifakı kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ülke genelinde birçok yerde 31 Mart Yerel Seçimlerinde birlikte hareket etme kararı almıştı. Ortak adayın destekleneceği yerlerden biri de Marmaris. MHP'den Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Adayı Serkan Yazıcı'ya tam destek geldi. MHP İlçe Teşkilatı Yazıcı'ya destek için yemekte bir araya geldi. Yaklaşık Bin partilinin bir araya geldiği etkinlikte konuşan MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri doğrultusunda birlikte çalışacağız. Serkan kardeşimizin gözlerinde gördüğümüz heyecan ve başarı azmine inanıyoruz. Tek dileğimiz ve temennimiz başarıya ulaşarak Serkan başkanımızla beraber 31 Mart akşamı, 19 Mayıs Meydanına kol kola girmek. Hedefimize ulaşmak için Marmaris Teşkilatımız ve arkadaşlarımızla beraber Serkan Yazıcı'ya sonuna kadar destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra sözü alan AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı toplantıya katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Ben siyasete değil hizmete talip oldum. Ziyaret ettiğimiz komşularımız, esnafımız köylerimizin hepsinde çok sıcak karşılandık. Hepimizin barışmaya, birleşmeye ihtiyacı var. Hep beraber güzelce yaşamak en güzel dileğimiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA