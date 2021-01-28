MHP'den vakıf esnafının kiralarının dondurulması önerisi

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Tarihi Ali Paşa Çarşısı esnafını ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, Tarihi Ali Paşa Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Tercan ve Tarihi Ali Paşa Çarşısı Derneği Başkanı Yılmaz Sanış, esnafların isteklerini dinledi.

Tercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun şekilde hareket ettiklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na önem verdiğini belirten Tercan, "Saygıdeğer genel başkanımızın direktifleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı inanıyorum ki esnafımızın derdine çare bulacaktır, buluyor da. Sayın Cumhurbaşkanımız iyileştirmeler konusunda konuşma yapmıştır. Esnafımızın en büyük sıkıntısı kira konusu. Kiralarının salgın bitene kadar dondurulması esnafın en büyük talebi, isteğimiz. Biz de buradan bir rapor bildirerek Ankara'ya göndereceğiz. Çarşı esnafının sesini duyurduk. İnşallah Cumhur İttifakı esnafımızın derdini sıkıntısını çözeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kahvehaneleri de ziyaret ederek hazırladıkları raporu genel merkeze bildirdiklerini anlatan Tercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa destek açıklamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Sanış da esnafın zor günler yaşadığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle birçok iş yerinin kapandığını belirten Sanış, "Birçok dükkanın da boş olduğu görünüyor. En azından kiraların dondurularak ileriye taşınmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci