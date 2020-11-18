MHP'den Türk Kızılaya kan bağışı desteği
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MHP'den Türk Kızılaya kan bağışı desteği

18.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:01
MHP'den Türk Kızılaya kan bağışı desteği

MHP Samsun İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle azalan kan bağışını artırmak amacıyla Türk Kızılaya destek verdi.

MHP Samsun İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle azalan kan bağışını artırmak amacıyla Türk Kızılaya destek verdi.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Kovid-19 salgını sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay ve Samsun Sağlık Müdürlüğü ile kan ile organ ve doku bağışı kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Karapıçak, "Samsunlu hemşehrilerimizi zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde çok önemli olan bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Türk Kızılayın yardıma muhtaç kişilerin bütün insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından biri olduğunu vurgulayan Karapıçak, "Kan, organ, doku ve plazma bağışı kampanyası her ne kadar partimizin öncülüğünde başlamış olsa da hedefimiz tüm Samsunluların, toplumun hassasiyetlerini hisseden ve toplum adına sorumluluk duyan her hemşehrimizin kampanyaya katılmasıdır." dedi.

Kampanyanın hedefini sadece 3 günle sınırlı kalmaması gerektiğine değinen Karapıçak, 20-22 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda 3 gün süreyle gerçekleştirilecek kan, organ doku ve plazma bağışı kampanyasının saat 10.00-13.: 00 ile 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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