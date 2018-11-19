MHP, Suriyelilerin Oda ve Borsa Yöneticiliğinin Önünü Kesen Yasa Teklifini TBMM'ye Sundu

MHP, Suriyelilerin oda ve borsa yöneticisi olabilmelerini engelleyecek düzenlemeyi Meclise sundu. MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ın imzasıyla TBMM'yesunulan teklifte, oda ve borsa yöneticisi olabilmek içinTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı koşuluyor.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan

MHP, YASA TEKLİFİ HAZIRLADI

Milletvekili Taşdoğan, kanun teklifi ile Türkiye'de başta Gaziantep olmak üzere sınır illerinde ticari faaliyetlerde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsaların yönetim organlarında görev alabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları koşulu getirilmek istendiğini ifade etti.

TEKLİF KABUL EDİLİRSE TÜRK VATANDAŞI OLMAYAN YÖNETİCİ OLAMAYACAK

Kanun yasalaşması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar Odalar ve Borsaların yönetim kademelerinde görev alamayacağına dikkat çeken Taşdoğan, yasa teklifinde ise, "8 yılda yaşanan göç dalgası ile birlikte özellikle sınır illerimiz Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmıştır. Şehirlerimize yerleşen misafirler aynı zamanda ekonomik hayata da dahil olmuşlardır. Yerleştikleri bölgelerde ticarethaneler açmışlar, sınai işletmeler kurmuşlar, esnaf olmuşlardır. Özellikle yukarıda belirtiğimiz sınır kentlerimizde yoğunlaşan bu ticari faaliyetler neticesinde çok sayıda esnaf ve ticari işletme sahibi misafirler sanayi, ticaret odaları ile ticaret borsalarına kayıt olmuştur." ifadelerini kullandı.

"TÜRK VATANDAŞI OLMASI GEREKİR"

Günümüzde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar, 15/3/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5590 sayılı Kanun ile kurulmuştur 2004 yılındaki yeni düzenlemelerle 5471 Sayılı kanun uygulandığını hatırlatan Taşdoğan, teklifte, " Bazı il ve ilçelerimizde bulunan işletme ve esnaf sayısı Türk Vatandaşlarının sayısını geçmek üzeredir. Bu durum bulunduğu ilin ekonomik kaderine tesir eden odalar ve borsaların, şehir halkının yönetiminden aksi bir irade oluştuğu taktirde, ister istemez yabancı bir yapının eline geçmesini sağlayabilecektir. Odalarımızın ve borsalarımızın üye kaydında uyruk aranmamaktadır bu çok tabidir. Ülke ekonomimize katma değer sağlayan herkes odalara ve borsalara üye olarak ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Ancak odalar ve borsaların kanunla belirlenmiş organlarına ve bu organların yönetim kademelerine seçilecek olan üyelerin Türk Vatandaşı olması gerekmektedir. Türk Vatandaşı olma şartı sağlanır ise özellikle sınır illerimizde bulunan şehir halkı kendi ekonomik kaderlerini, kendi aldıkları kararlarla belirleyecek böylece ileride yaşanabilecek problemlerin önüne geçilmiş olunacaktır" ifadelerine de yer verdi.