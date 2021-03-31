MHP'den şehitler için lokma hayrı
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MHP'den şehitler için lokma hayrı

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MHP'den şehitler için lokma hayrı

MHP Efeler İlçe Başkanlığı ve İlçe Kadın Kolları, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitler için 5 bin kişilik lokma hayrı yaptı.

MHP Efeler İlçe Başkanlığı ve İlçe Kadın Kolları, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitler için 5 bin kişilik lokma hayrı yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla MHP Efeler İlçe Başkanlığı, şehitler için lokma hayrı gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı Bey Camii önünde gerçekleştirilen 5 bin kişilik lokma hayrında vatanı uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler anılırken, yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti.

Cansiperane bir şekilde vatanını koruyan ve bu uğurda hayatını kaybeden şehitler adına lokma hayrı yaptıklarını ifade eden MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle tüm şehitlerimiz için yaklaşık 5 bin kişilik lokma hayrı gerçekleştirdik. Bu zamana kadar namusumuz olan vatanımızı korumak adına gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi andık. Aziz şehitlerimiz için düzenlediğimiz lokma hayrına katılan tüm vatandaşlarımıza, Cumhur İttifakı üyelerimize ve parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile emeği geçen herkesten Allah razı olsun, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Lokma hayrına MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın'ın yanı sıra, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, MHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Edebiye Bozkurt, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların başkan ve yönetimleri ile MHP il ve ilçe parti yönetimi ve Ülkü Ocakları Aydın İl Yönetim Kurulu katıldı. - AYDIN

MHP'den şehitler için lokma hayrı
MHP'den şehitler için lokma hayrı
MHP'den şehitler için lokma hayrı
MHP'den şehitler için lokma hayrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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