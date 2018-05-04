MHP'den Ramazanda Ulaşım İçin Önerge

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis grubuna ramazan ayı dolayısıyla tren seferleri ve otobüs saatlerinin düzenlenmesi konusunda önerge verdi.

MHP Büyükşehir Grup Başkan Vekili İhsan Bilgili önerge hakkında bilgi verdi. Bilgili 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin propagandasının ramazan ayında yapılacağını ve bu sebeple ulaşımın daha rahat olması gerektiğini ifade ederek, "Burulaş tarafından yürütülen ulaşım hizmetlerinden HRS-Tren seferleri genel itibarıyla sabah 05.50'de başlayıp 24.00'de otobüs seferleri ise 06.30'da başlayıp 24.00'de son bulmaktadır. Bu yıl ramazan ayı 16 Mayısta başlayıp 14 Haziran Perşembe günü sona erecektir. 15-16-17 Haziran da bayramdır. Ayrıca bu yıl 24 Haziran 2018'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimlerinin propaganda süreci ramazan ayında iftar ve sahurda olacaktır. İşte bu yüzden Bursalı hemşerilerimizin iftar ve sahur vakitlerindeki ibadetlerini ve milletvekili adaylarının seçim propagandalarını, siyasi partilerin seçim çalışmalarını rahat bir şekilde yapabilmeleri için uygun sefer aralıklarıyla belediye otobüs ve tren seferleri yeniden düzenlenmelidir" dedi. - BURSA