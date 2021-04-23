MHP'den Ramazan yardımı
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MHP'den Ramazan yardımı

MHP'den Ramazan yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı, İl Yönetimi ve MHP Camiasından iş adamlarının yardımlarıyla temin edilen Ramazan erzak kolilerini ihtiyacı olan ailelere ulaştırırken, şimdi de market alışveriş kartlarının dağıtımına başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı, İl Yönetimi ve MHP Camiasından iş adamlarının yardımlarıyla temin edilen Ramazan erzak kolilerini ihtiyacı olan ailelere ulaştırırken, şimdi de market alışveriş kartlarının dağıtımına başladı.

MHP'de her Ramazan ayında geleneksel hale gelen erzak kolilerinin dağıtımından sonra şimdi de yardımsever iş adamlarınca temin edilen market alışveriş kartlarının dağıtımına başlandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan yardımcısı Taha Tunus bir açıklama yaparak, erzak dağıtımıyla başladıkları Ramazan yardımlarına market alışveriş kartlarıyla devam ettiklerini söyledi. Tunus, manevi coşkunun yaşandığı bu ayda çocuklara bayram sevinci yaşatmak için giyim kartı dağıtacaklarını vurguladı ve emeği geçen başta İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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