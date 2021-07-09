MHP'den Pamukçu ve Çinge'ye çıkarma
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MHP'den Pamukçu ve Çinge'ye çıkarma

MHP'den Pamukçu ve Çinge'ye çıkarma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MHP Balıkesir il ve Altıeylül MHP ilçe Başkanı ve partili üyelerle birlikte Pamukçu ve Çinge mahallesinde vatandaşlarla buluştular.

MHP Balıkesir il ve Altıeylül MHP ilçe Başkanı ve partili üyelerle birlikte Pamukçu ve Çinge mahallesinde vatandaşlarla buluştular. Kırsal mahallede vatandaşlarla birlikte Cuma namazı kılan İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve partililer vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaştılar.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Dursun ve beraberindeki İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mahalle ziyaretlerine Pamukçu ile devam ettiler. MHP İl Başkanı ve beraberindeki heyet Pamukçu'da mahalle sakinleri ile Cuma namazı sonrası esnaf ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. Mahallede vatandaşlar ve esnaf MHP'li yöneticilere büyük ilgi gösterdi ve dilek ve şikayetlerini Başkan Yüksel'e aktardılar. Başkan Yüksel, Pamukçu Mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. MHP heyeti daha sonra Altıeylül ilçesine bağlı Çinge mahallesinde vatandaşlarla buluştular. Çinge Mahallesinde ki buluşmada Muhtar Ali Kılınç ile birlikte vatandaşların sorun ve dileklerini dinlediler. - BALIKESİR

MHP'den Pamukçu ve Çinge'ye çıkarma
MHP'den Pamukçu ve Çinge'ye çıkarma
MHP'den Pamukçu ve Çinge'ye çıkarma
MHP'den Pamukçu ve Çinge'ye çıkarma
MHP'den Pamukçu ve Çinge'ye çıkarma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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