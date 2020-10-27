MHP'den Osman Durmuş için başsağlığı mesajı
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MHP'den Osman Durmuş için başsağlığı mesajı

27.10.2020 00:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:44
MHP'den Osman Durmuş için başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı paylaştı.

MHP'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. Dönem Milletvekilimiz ve eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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