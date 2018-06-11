- MHP'den Nurdağı'nda gövde gösterisi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde MHP'li milletvekilleri adayları onlarca araçlık konvoy ile ilçeye girerek, adeta gövde gösterisi yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep 1. sıra Milletvekili Adayı Yrd. Doç Dr. Ali Muhittin Taşdoğan ve 5. Sıra milletvekili adayı Serdar Çelik MHP Nurdağı İlçe Teşkilatı ile birlikte memleketi Nurdağı'nda seçim gezilerini başlattı. Program nedeniyle MHP bayrakları ile donatılmış onlarca araç ile ilçeye giren Milletvekili Adayı muhittin Taşdoğan, esnaf ve vatandaşların da yoğun ilgisini gördü. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Taşdoğan, hemşehrileri ile sohbet edip, sorunlarını dinledi. Taşdoğan ve Çelik, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'nda Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekilliğinde ise MHP'ye oy verilmesini istedi.

Taydoğan, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğine de dikkat çekerek, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Bölge halkı ise Taşdoğan'a kendi evlatlarından farklı görmediklerini söyleyerek, 24 Haziran seçimlerinde rekor bir oyla destek vereceklerini kaydetti.

Adaylar gerçekleşen esnaf ziyaretinin ardından Nurdağı teşkilatı ve vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştular.