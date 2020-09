MHP'den modern tarım çağrısı MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Antep fıstığı ve Kilis karası üzüm üreticilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirerek, modern tarıma geçilmesi gerektiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, fıstık ve üzüm üreticilerinin sorunlarına değinerek, Gaziantep'te yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Gaziantep-Nizip yolunun yapımına devam edildiğini vurgulayan Milletvekili Taşdoğan, Nurdağı-Gaziantep yolunun yapımı için ise yetkililerle görüştüklerini ve planlamaya alındığının altını çizdi.

"Antep fıstığının her sene var yılı olmalı"

Modern tarıma bir an önce geçilmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Taşdoğan, "Gaziantep bir tarım kentidir. Bu sene Antep fıstığı var senesinde, bu ürün bir yıl var bir yıl yok. Bir an önce modern tarıma geçmemiz gerekiyor. Modern tarıma geçilir ise her yıl ürün alırız. Amerika Birleşik Devletleri Antep fıstığı üreticileri her yıl ürün alıyorlar. Bunun için yapılacak bir takım teknikleri bunlarla ilgili çiftçimiz güçlendirilip modern tarıma geçilmesi gerekiyor. sertifikalı depolarla bu ürünümüzün muhafaza edilip fiyatın dengelenmesi gerekmektedir. Çiftçilerimize destek verilmesine ihtiyacımız var" dedi.

"Üzüm üreticilerinin sorunlarını yetkililere aktardık"

Taşdoğan üzüm üreticilerinin sorunlarını yetkililerle görüştüklerini ifade ederek, "Antep karası, Kilis karası üzümün aracıların eline düşmeden hak ettiği değere kavuşması gerekiyor. bununla ilgili yetkililerle görüştük inşallah bir çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Nurdağı-Gaziantep yolunun yapımı için çabalarımız sürüyor"

Gaziantep Nurdağı yolunun yapımı için yetkililerle görüştüklerini ve planlamaya alındığını ifade eden Taşdoğan, "Ölüm yoluna dönen Gaziantep-Nizip yolunun yapımı devam ediyor. Yolun yapımını yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yine ölümlü kazaların yaşandığı bir başka yol olan Nurdağı-Gaziantep yolunun da yapılması gerekiyor. yetkililerle görüştük. Bu yolu da planlamaya aldılar. İnşallah bu yolunda yapına başlanacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

