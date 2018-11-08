MHP'den Mevduat Önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Türkiye'de mevduat hesaplarında bekleyen yaklaşık 400 milyar doların reel sektöre 1 yıl vadeli olarak verilebilmesinin sağlanması durumunda ekonomik problemlerin hızlı bir şekilde atlatılacağını ifade etti.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ekonomik problemlerin atlatılabilmesi adına önerilerde bulundu. 2017 yılında Türkiye'de kullandırılan toplam kredi tutarının 2,1 trilyon TL (yaklaşık 500 milyar dolar) olduğunu kaydeden Avşar, bankalarda var olan vadeli ve vadesiz mevduat toplamının ise 1,7 trilyon TL ile yaklaşık 400 milyar dolara tekabül ettiğini söyledi. Türkiye'de 2017'de Borsa İstanbul'un ekonomik değerinin ise yaklaşık 280 milyar dolar olduğunu kaydeden Avşar, "Bu verilerin, ülkemizdeki mevduat sahiplerinin, büyük bölümünün borsada işlem yapmadıklarını, reel sektöre destek vermediklerini ve paralarını vadeli-vadesiz mevduat olarak değerlendirdiğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Son yaşanan ekonomik dalgalanma sonrası bankalarda bulunan vadeli-vadesiz mevduat hesaplarındaki 400 milyar doların reel sektöre 1 yıl vadeli olarak verilebilmesinin sağlanması durumunda ekonomik krizin hızlı bir şekilde atlatılacağını ifade eden Avşar, "Sadece imalat yapan, reel sektördeki firmalara aktarılmak amacıyla, bankaların vadeli- vadesiz mevduat sahiplerine, ticaret kanununda yapılacak küçük bir değişiklikle, yıllık, hazine garantili, sadece şirkete sermaye ortağı olabilme hakkının verilmesine yönelik kanuni düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz. Bu sayede hem ekonomik krizi atlatmış oluruz, hem de bundan sonraki süreçte halen ülkemizde 60 bin adet olan fabrika sayısının da,1 yıl içinde rahatlıkla 100 bin adet seviyesine çıkarılması da sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Son 4 ay içinde Türkiye'de konkordato talep eden şirket sayısının 3 bine yaklaştığını kaydeden Avşar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Malatya firmalarının da, artan döviz kurları sebebiyle iflas erteleme talebinde bulunmaya başladıkları görüyoruz. İŞKUR verilerine göre, son 1 ay içerisinde Malatya'da işsizlik verilerine 7 bin işsizin daha ilave olduğu, reel sektörün işlerini sevk ve idare edecek finansmanı bulamadıkları için iflas erteleme talebinde bulunarak işçi çıkarmaya başladıklarını görüyoruz. 2017 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri incelendiğinde, ilk 8 kurumun sadece bankalar olduğu, bu çalışma ile hem işadamlarının finans maliyetlerinin düşecek, hem de iş adamlarımıza daha kolay finansman bulma imkanın da sağlanacaktır. Ülkemizin bu önemli probleminin çözümü için, bankalarımızda var olan mevduatın, kar payı ile birlikte reel sektöre aktarılmasının, kurtuluş savaşı mücadelesi kadar önemli olduğunu belirmek istiyorum. Konu ile alakalı olarak Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden, bu önemli çalışmaya katkı sağlamalarını ve mağdur durumdaki iş adamlarına destek olmalarını talep ediyoruz." - MALATYA