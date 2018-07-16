MHP'den Meral Akşener'e Suç Duyurusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Cumhuriyet Başvascılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

MHP Genel Sekreterliği, 27. Dönem Milletvekilleri Yemin Töreni esnasında İYİ Parti listelerinden seçilmiş bulunan bazı milletvekillerinin yemin töreni sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, "Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir" sözleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. MHP Genel Sekreterliğinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Akşener, bu ifadeleriyle muhterem genel başkanımıza açık bir şekilde hakaret etmiş ve kendisi hakkında 2015 yılında ortaya atılan 'kaseti var' iddialarına atfen, genel başkanımızı 'namusuna kadar laf etmekle' itham etmiştir. Oysa ki, MHP'nin Genel Başkanı bugüne kadar hiçbir zeminde siyasi değerlendirmeler ve eleştiriler dışında Akşener'in namusu hakkında menfi bir değerlendirmede bulunmamış ve böyle bir ifade kullanmamıştır. Meral Akşener hakkında 2015 yılı mayıs ayında ortaya atılan kaset iddiası ve sonrasında yaşanan gelişmeler titizlikle araştırılmalı, 'namusuna laf edenler' başta olmak üzere, kaset iddiasını ortaya atan Latif Erdoğan mercek altına alınarak, bu iddiaların kaynağı ve gerekçeleri ortaya çıkarılmalıdır. Akşener hakkında ortaya atılan kaset iddiaları hakkında savcılık makamlarınca titizlikle bir soruşturma bugüne kadar yapılmadığından, Akşener tarafından bu konu bir siyasi istismar ve mağduriyet aracı olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu nedenle Latif Erdoğan'ın ortaya atmış olduğu iddia tüm yönleriyle incelenmesi yanı sıra, Akşener'in sık sık 'namusuma dil uzattılar" dediği isimler kimlerse savcılık soruşturmasıyla titizlikle ortaya çıkarılmalı ve tespit edilmelidir. Latif Erdoğan'ın iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi suretiyle Akşener hakkındaki iddialar da savcılık soruşturması suretiyle açıklığa kavuşacak, diğer yandan da namusuna dil uzatanlar her kimlerse tespit edilmiş olacaktır."

Meral Akşener'in, suç duyurusuna konu olan beyanıyla Devlet Bahçeli'ye ağır hakaret ve ithamlarda bulunduğu belirtilerek dilekçede şu ifadelere yer verilmiştir: "Genel Başkanımız; bir bayan siyasetçinin 'namusuna dil uzatan' bir siyasi kişilik olarak kamuoyuna sunulmuştur. Türk toplumunun değer yargıları, kültürel birikimi ve İslam Ahlakı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; içinde yaşadığımız toplumda muhterem genel başkanımızı hedef alan ithamın ne denli ağır olduğu da görülmektedir. Türk Siyasetinde temsil ettiği misyon, sahip olduğu dil, üslup ve nezaketi tüm çevreler tarafından kabul edilen ve saygın bir kişilik olarak toplumun bütün kesimleri tarafından itibar edilen Genel Başkanımızı 'bir kadın siyasetçinin namusuna dil uzatan' düşük bir ahlaki seviyede göstermek, sayın genel başkanımıza yapılacak en büyük hakarettir. Bu nedenle Başsavcılığınızdan çok yönlü bir soruşturma yapılmasını istemek zarureti hasıl olmuştur. Bu çok yönlü soruşturma çerçevesinde sayın başsavcılığınızdan başlıca taleplerimiz şu şekilde sıralanmaktadır:

Öncelikli olarak Akşener tarafından söylendiği iddia edilen ve basın yayın kuruluşlarında yer alan ve Muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan "namusuma dil uzattı" itham ve hakareti nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak Akşener hakkında kamu davası açılması,

Meral Akşener hakkında 2015 yılı mayıs ayında bir televizyon programında gazeteci Latif Erdoğan tarafından ortaya atılan "kaseti var" şeklindeki çirkin iddianın çok yönlü araştırılarak, bu iddia ve itham hakkında yargı organları tarafından kati suretle bir karar verilmesi ve ayrıca bu ithamın arka planının ve hangi algı yönetimine hizmet etmek amacıyla gündeme getirildiğinin, iddia sahibi Latif Erdoğan'ın FETÖ bağlantıları ve geçmişi de dikkate alınarak soruşturulması,

Meral Akşener hakkındaki çirkin iddianın sonrasında, Akşener'in sık sık 'namusuma dil uzattılar' şeklindeki beyan ve demeçleriyle oluşturmak istediği mağduriyet ve istismarın önüne geçebilmek adına, bu çirkin iddiayı vesile yaparak kimler Akşener'in namusunu hedef almışlarsa bu kişilerin tespit edilerek soruşturulması ve bu vesileyle Akşener'in her fırsatta birilerini hedef göstermek adına 'namusuma dil uzattılar' şeklindeki itham ve karalamalarına son verilerek, gerçek faillerin ortaya çıkarılması. Bu çerçevede Başsavcılığınızca gerekli soruşturmanın başlatılabilmesi amacıyla iş bu şikayet ve ihbar dilekçesinin tanzim edilmesi zorunluluğu doğmuştur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA