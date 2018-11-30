MHP'den Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uçak Kimdir?

2019 Yerel Seçimleri için MHP, Manisa Alaşehir Belediye Başkan adayı olarak Ali Uçak'ı seçti. Manisa Alaşehir Belediye Başkan adayı Ali Uçak kimdir?

ALİ UÇAK KİMDİR?

Ali Uçak, 1973 yılında Siirt'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren hububatçılık yapan babasının yanında ticarete başladı. Kardeşleriyle birlikte 1984 yılında Uçak Kardeşler firmasını kurdu. 2004 yılında Alaşehir birinci sıra meclis üyesi seçildi. Manisa'nın büyük şehir olması ile birlikte Manisa Büyük Şehir Meclisi'nde görev aldı. 2018 yılında Alaşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Ali Uçak evli ve 4 çocuk babasıdır.

KURDUKLARI ŞİRKETLE BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Uçak Kardeşler adıyla açtıkları Seferihisar merkezli şirket ülkenin birçok ilinde şube açtı. Üretimin yüzde 50'sini iç pazara satan şirket, yüzde 50 Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyordu. Rusya'ya portakal, mandalın, greyfurt, nar, limon, çekirdeksiz sofralık üzüm ve domates satan Uçak Kardeşler; Suudi Arabistan, Polonya, Romanya, Belarus gibi birçok Avrupa ülkesine de ihracat yapmaya başladı.