MHP'den korona virüsü için milli mücadele çağrısı
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MHP'den korona virüsü için milli mücadele çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, mecliste yaptığı konuşmada, korona virüsü için milli mücadele çağrısında bulundu.

18.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:21
MHP'den korona virüsü için milli mücadele çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, mecliste yaptığı konuşmada, korona virüsü için milli mücadele çağrısında bulundu.


Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) söz alan Taşdoğan, virüsün toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdittir ama tedbirleri basit ve kişisel olduğunu söyledi. Virüsün küresel ölçekte bir sorun olduğunu belirten Taşdoğan, "Bütün ülke artık bir gerçeğin farkında, Korona virüs küresel ölçekte büyük bir sorun ve kişisel sağlık, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdittir ama tedbirleri basit ve kişiseldir. Bu konuyla ilgili olarak Covid-19 diye isimlendirilen yeni tür korona virüsün Çin'de çıktığı günden bugüne tüm tedbirleri ve alınması gereken önlemlerin pek çoğunu alan, zamanında bir bilim kurulu kuran ve bilimin ışığında mücadele veren Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, Bilim Kurulu Heyetimizi, konuya hassasiyetle dikkat eden tüm sağlık çalışanları ile konuyla ilgili eş güdümle hareket eden diğer bakanlıklarda görev yapan tüm personelimizi kutluyor tebrik ediyorum" dedi.


"Mücadele millidir, tedbirlerimiz ise kişiseldir"


MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin korona virüse karşı yaptığı konuşmayı hatırlatan Taşdoğan, "Korona virüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden, teyakkuzda bulunan, bu çerçevede seferberlik ilan etmiş gibi duruş gösteren Sağlık Bakanımızı ve ekibini kutluyorum" sözü veciz bir ifade olmuştur. Bu çerçevede bilim kurulunun ve sağlık bakanlığının konuyla ilgili alacağı her kararın yanında, MHP olarak durmaya devam edeceğiz. Bu sorun küreseldir, mücadele millidir, tedbirlerimiz ise kişiseldir" ifadelerini kullandı.


"Pandemi ilanı basit bir kavram değildir" diyen Milletvekili Taşdoğan, "Bu sebeple halkımızı gece-gündüz demeden resmi ağızdan sürekli bilgilendirme çalışmalarının devam etmesi, ülke genelinde oluşabilecek panik ortamını da ortadan kaldırması bakımından yerindedir. Halkımızın sosyal medyadan resmi açıklamaları takip etmesini, bunların dışında yanıltıcı paylaşım ve paniğe yol açacak haberleri dikkate almamasını tekrar hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu.


"Okul tatil değildir, tedbirdir"


Herkesin izolasyon kurallarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Taşdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Okulların geçici bir süre tatil edilmesini, tatil ve gezme olarak anlayan, bütün vatandaşlarımıza buradan, tekraren söylüyorum. Bu bir tatil değildir, tedbirdir. Herkes azami ölçüde izolasyon kurallarına dikkat etmeli, kişisel sorumlulukla hareket edip, mümkün mertebe evlerinde dinlenerek, zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmamaları gerekmektedir. Televizyon kanallarından sosyal medyaya kadar çok çeşitli alanda resmi kaynaklara ve doğru bilgilendirme yayınlarına ulaşmak mümkün olmaktadır. Zira konu yetkililerce şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Ancak birtakım kötü niyetli kişiler tarafından yanlış bilgilendirmeler ve panik havası oluşturma gayretleri de görülmektedir. Vatandaşlarımızın bu konulara dikkat etmeleri gerekmektedir. Hangi hallerde hastane başvurusu yapması gerektiğinden etkilenen yaş gruplarına kadar önemli bilgiler görsel medyada bolca yer tutmaktadır."


"Hastalığın tanısı sahra hastanelerinde konulmalıdır"


"Ülkemizde birtakım etkinliklerin kısıtlama yoluna gidilmesi gayet isabetli olmuştur" diyen Taşdoğan, "Hastalık belirtileri veya tanısıyla ilgili teşhis ve tedavi sürecini hastanelerde değil, hastane bahçelerine kuracağımız çadırlarda, hastane donanımında ki sahra hastanelerinde yapmanın ve tedavi edilebilmenin, hastalığın seyri açısından daha faydalı olacağını söyleyebiliriz. Zira böyle bir uygulama normal hastalarla enfekte olma ihtimali olan hastaları birbirinden ayırmış olur.


Enfeksiyon kaynağını yok etmek için, erken tanı, raporlama, izolasyon, destekleyici tedaviler ve gereksiz panikten kaçınmak için salgın bilgilerini zamanında yayınlamak gibi pek çok tedbir alınmıştır ve alınmaya da devam etmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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