MHP'den 'Korona Virüs'e termal kameralı önlem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde parti genel merkezine gelen ziyaretçiler için bina girişine el dezenfektanı ve ateş ölçen termal kamera koydu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde parti genel merkezine gelen ziyaretçiler için bina girişine el dezenfektanı ve ateş ölçen termal kamera koydu.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona Virüs' salgını sonrasında dünya genelinde tedbirler alınırken, Milliyetçi Hareket Partisi'de Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında dışarıdan gelen misafirler için parti genel merkezi girişine el dezenfektanı ve ateş ölçen termal kameralardan koydu. Parti genel merkezine gelen, milletvekilleri, parti üyeleri ve misafirlerin binaya girişinde ellerini dezenfekte etmeleri için x-ray cihazının yanına dezenfektan koyulurken, misafirlerin ateşleri güvenlik görevlileri tarafından termal kamerayla ölçülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA