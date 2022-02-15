MHP'den Kayseri OSB'ye hayırlı olsun ziyareti

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetürkmen, Kocasinan İlçe Başkanı ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Osb'deki üretim ve ekonomiye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP İl Başkanı Adnan İncetürkmen'in ziyaretinde Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı. Ziyaretinde Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine üstlenmiş oldukları görevin hayırlı olması temennisinde bulunan İncetürkmen, dayanışma vurgusu yaparak, "Ülkemiz için hepimizin daha çok çalışması lazım. Birbirimizle dayanışma içinde daha fazla gayret göstereceğiz" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, OSB'ye gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. İmamoğlu, OSB'deki üretimle ilgili bilgiler verdi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sanayiciye en iyi şekilde hizmet vermek için gayret ettiklerini dile getirdi. - KAYSERİ