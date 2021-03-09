MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi

MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifiMİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıtsız ve denetimsiz bir şekilde faaliyette bulunan internet haber sitelerinin yasal mevzuat çerçevesine alınması için hazırladığı 9 maddelik yasa teklifini,...

MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıtsız ve denetimsiz bir şekilde faaliyette bulunan internet haber sitelerinin yasal mevzuat çerçevesine alınması için hazırladığı 9 maddelik yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifinin ayrıntılarını anlattı. Öztürk, Türkiye'de dijital haberciliğin yaygın bir şekilde yapıldığını belirterek, "Bildiğimiz internet haber sitelerinin önemli bir kısmının algı yaratmak amacıyla, itibar suikastı amacıyla ya da terör örgütlerine destek vermek amacıyla korsan yayın yaptıklarına tanık oluyoruz. Bunların hiçbir şekilde kayıt altında olmadıklarını biliyoruz. Böyle olunca da kişilere karşı itibar suikastı, terör eylemlerini ve terör odaklarının vermek istedikleri mesajlarını yaymak bakımından bir haber sitesi kurup, bu haber sitesi üzerinden farklı algı operasyonu yaptıklarına tanık oluyoruz. Bütün bunların önüne geçmek gayesiyle bir kanun teklifi hazırladık. Türkiye'de artık kayıtsız korsan haberciliğe son vermek amacıyla bu kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı'na sunduk" dedi.

'DENETİM ALTINDA OLMALARINI İSTİYORUZ'

Öztürk, kayıt dışı internet haber sitelerinin verilen kanun teklifi ile kayıt altına alınacağını belirterek, "Teklifimizle; şu anda yazılı ve görsel basında olduğu gibi yayın merkezinin bulunduğu yerde Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verilerek denetim altında olmalarını istiyoruz. Bunların dijital vergi sisteminden almış oldukları reklam karşılığının vergi ödemeleri bakımından, denetim altına alınmasını öngörüyoruz. Bunun dışında üçüncü kişilere karşı yapılan itibar suikastlerinde, kişilerin yayın düzeltme hakkını kullanabilmesi için bir muhatap temin edilmesini teklif ediyoruz. Bütün bunları yerine getirmemesi ve korsan yayıncılığa devam etmesi halinde de, bu haber sitelerinin 6 ay içinde istenilen kuralları yerine getirmemesi halinde Bilgi Teknoloji Kurumunca resen kapatmasını teklif ediyoruz" diye konuştu.

Terör örgütlerinin, algı operasyonu yaratmak amacıyla bu tür yayıncılığa başvurduklarını ve bu tür internet sitelerinin kimler tarafından açıldığına yönelik bir kayıt bulunmadığını ifade eden Öztürk, "Bunlar artık toplumda geniş yer bulamayacak. Önüne gelen, bir internet sitesi açıp 'ben de haberciyim' diyemeyecek. Algı operasyonları yapamayacak. Bunu terör örgütleri çok sık yapıyor. Algı operasyonu yapmak için, anlık haber siteleri açanlar var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı