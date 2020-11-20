MHP'den "Kan, Organ-Doku ve Plazma" bağış kampanyası

MHP Samsun İl Başkanlığı öncülüğünde "Kan, Organ-Doku ve Plazma" bağış kampanyası düzenlendi.

MHP Samsun İl Başkanlığı öncülüğünde "Kan, Organ-Doku ve Plazma" bağış kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Türk Kızılay Samsun Şubesi Başkan Vekili Ahmet Ali Bulut, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, Kamu-Sen İl Temsilcisi Ahmet Keskin ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Karapıçak, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğü ziyaretleri sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı Türkiye'de kan stoklarının azaldığını, özellikle Samsun'un ortalamanın da altında kaldığını öğrendiklerini söyleri.

Hemen bir komisyon kurup bu konuda 3 gün sürecek kampanya başlatmak istediklerini belirten Karapıçak, Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğünden olur aldıktan sonra kampanyayı düzenlediklerini dile getirdi.

Kampanyaya İlkadım, Atakum, Tekkeköy ve Canik ilçe başkanlıklarının da destek sağlayacağını aktaran Karapıçak, şunları kaydetti:

"İhtiyacı olacak kişilere bir umut olmak için buradayız. Bu bağışları bir alışkanlık haline getirmemiz için önce kendimizi, sonra çevremizi bilinçlendirmek gerekiyor. Samsunlu hemşehrilerimizi azalan kan stoklarına destek vermek amaçlı Türk Kızılaya kan bağışına davet ediyoruz. Kovid-19 sonrası plazma bağışı da bir o kadar önemli bir konu. Kampanyada plazma bağışı için randevu alan arkadaşlarımız da oldu. Aynı zamanda kampanyada doku ve organ bağışı da var. Organ bağışına da ayrı bir önem veriyoruz. Yine bu alanda 3 gün boyunca organ bağışı da yapılacak. Umuyorum bu bağış kampanyası sonrasında vatandaşlarımız bu konuya daha özen gösterecektir. Kızılayın aracı her gün Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarımız istediği zaman gelip bağışta bulunabilirler."

Kampanyanın 22 Kasım'a kadar süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün