MHP'den Kadınlara "Emeklilik" Hamlesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, kadınlara, sigortalı olarak bir işe girmeden önce yaptıkları doğumlar için prim borçlanma hakkı tanınması için önerge verdi.

Karakaya, erkeklerin çalışmadan önceki askerlik görevine istinaden sigorta prim borçlanması yaparak daha erken emeklilik hakkı kullandığını hatırlatarak, kadınların böyle bir imkanı bulunmadığını belirtti. Karakaya, kadınların da aynı haktan yararlanması konusunda çağrıda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun cevaplandırması talebiyle yazılı soru önergesi veren Karakaya, "Kadınlarımızın yaşadığı en önemli sorunlardan biri de sosyal güvenceden ve emeklilik imkanlarından yoksun olmalarıdır. Kadınlara sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar için de prim borçlanma hakkı tanınması yerinde olacaktır ve bu imkanı bekleyen milyonlarca kadın vardır" ifadesini kullandı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapmak suretiyle bu alanda önemli ve yaygın bir sorun giderilirken, aynı zamanda yaşlılık sürecinde geçim sıkıntısı çeken ailelerin de refah payı artırılmış olacağını ifade eden Karakaya, önergesinde, "Ülkemizde 14 yaş ve üstü çalışan kadın sayısı nedir, bunların ne kadarı kayıt dışı çalışmaktadır? Kadınların, sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar için de prim borçlanma hakkına kavuşması için Bakanlıkça bir çalışma yapılmakta mıdır" sorularını yöneltti. - ADANA