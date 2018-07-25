MHP'den İyi Parti ve Meral Akşener Yorumu

MHP Afyonkarahisar İl Teşkilatı'nın haftalık basın toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Bekir Özerdem, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Olağanüstü Genel Kurul'a gitme isteğine anlam veremediğini ifade ederek, bunun siyasi bir hamle olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı haftalık basın toplantılarına devam ediyor. Parti binasında Başkan Yardımcısı Bekir Özerdem yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kocaşaban da hazır bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Olağanüstü Genel Kurul'a gitme isteğine anlam veremediğini kaydeden Özerdem, bunun siyasi bir hamle olduğunu düşündüğünü ifade ederek; "Bizim içimizden ülkücülüğümüzü, milliyetçiliğimizi parti idare şeklimizi beğenmeyip kopup gidenler bir şekilde bir şekilde yeni bir siyasi oluşumun içerisinde bulunmuşlar. İçerisinde bulunan bizim de ortak tanıdığımız arkadaşlar vasıtasıyla istedikleri ölçüde mayanın tutmadığını normal sıradan siyasi parti görünüşünün önüne geçemediklerini kabul etmişler ve 24 Haziran seçimlerinden sonra kopmalar yaşamışlardır. Bu kopmaların devam edecektir. Akşener Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye karar vermiştir. Ben bunun siyasi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Genel başkan olarak yeniden devam edeceği kanaatindeyim. İçerisinde sonra belki yönetim şeklini beğenmeyen bazı isimlerin temizlenmesi amaçlı bir operasyon olduğu kanaatindeyim. Ülke için genel başkanımızın da söylediği gibi madem bir siyasi parti kurdun üç gün sonra ben oynamıyorum demek kesinlikle yanlıştır. Siyasete devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Dilenciler vatandaşları rahatsız ediyor"

Şehrin işlek caddelerinden olan Uzun Çarşı'da sayıca çok olan dilencilerin çevreye, yerli ve yabancı turistleri fazlasıyla rahatsız ettiğini ifade eden Özerdem yetkililerden bu konu için çözüm beklediklerini belirtti. Özerdem, "İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerin sürekli ziyaret ettikleri ve alışveriş yapmak için ve Afyon ekonomisine çok büyük ciddi katkı sağladığı bölgelerimizden bir tanesi Uzun Çarşı. Bu bölgede hem yerel halkımızın hem de uzun çarşıya alış veriş amaçlı gelmiş misafirlerimizin sayısı her geçen gün fazlalaşan dilencilerden dolayı çok ciddi sıkıntıları var. Bu bölgeye gelen vatandaşlarda sıkıntılara, moral bozukluklarına hatta alış veriş yaptıkları mekanları terk etmelerine neden oluyor. Biz yetkili kişilerden bu konuya özellikle hassasiyet gösterip en azından Türkiye genelinde bilinen uzun çarşıdan bu tarz girişimlerde bulunan insanları biran evvel kalıcı çözüm olarak sonuca ulaştırmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR