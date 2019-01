MHP'den İstifa Eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İyi Parti'ye Geçti

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa eden aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan'ın da bulunduğu 9 meclis üyesi, İYİ Parti'ye geçti. Meclis üyelerine parti rozeti törenle takıldı.

İYİ Parti Mersin İl Başkanlığındaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye'de gündemin çok hızlı değiştiğini söyledi. Her geçen gün yeni bir konunun gündeme geldiğini kaydeden Kocamaz, "24 Haziran seçimlerinden sonra bir yerel seçim çalışmalarına girildi ve bu süreç çerçevesinde de Mersin'de yaşananları hep birlikte gördük. Aslında Mersin'de yaşananları Türkiye'nin her tarafı gördü. Zira eylül ayından bu yana yerel seçim çalışmalarına girildiği andan itibaren Türkiye'nin dikkati Mersin'e çekildi. Herkes Mersin'e odaklandı ve ittifaklarda Mersin üzerinden yapıldı ya da bozuldu. Bugün geldiğimiz noktada biz bir karar verdik. Mersin'de yaşayan insanların talebi doğrultusunda hangi partiden olursa olsun, mutlaka aday olmamız gerektiği şeklinde yapılan ısrarlar doğrultusunda yaptığımız değerlendirme neticesinde İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını tekrar kazanıp, Mersin'de başlattığımız hizmet hamlelerini sürdürmek gayesiyle bugün sizlerle beraberiz" dedi.

"Türkiye'deki 16 büyükşehir içesinde Mersin, en geri kalmış, en silik kentti"

Mersin'in çok uzun yıllar ihmal edilmiş bir şehir olduğunu vurgulayan Kocamaz, "30 Mart 2014'e giderken Türkiye'de 16 büyükşehir vardı ve Mersin'de bunlarda birisiydi. Ancak Türkiye'deki 16 büyükşehir içerisinde Mersin, en geri kalmış, en silik kentti. Allah'ım nasip etti, Mersin'de yaşayan insanlar 'bir değişim olsun' dedi ve sırtımıza çok büyük bir vebali yükledi. Tarsus'da görev yaptığımız 20 yıllık sürede edindiğimiz tecrübelerle Mersin'in her tarafında konuşlandık, bütün ilçelerinde büyükşehrin birimlerini oluşturduk ve düğmeye bastık. Mersin'i bir uçtan bir uca her türlü sıkıntıya, her türlü engellemeler rağmen bir hizmet hamlesiyle hak ettiği yere getirmek gayreti içerisinde olduk. Bildiğiniz gibi 30 Mart 2014'den bu yana ülkemiz 3 genel seçim yaşadı. Bunun yanı sıra bir referandum, bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bir 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Bunun hemen 17 gün sonrasında belediyemize bir kumpas kuruldu ve adeta ömrü bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen hainlerle mücadeleyle geçmiş Burhanettin Kocamaz'ın üzerine yafta yapıştırmaya çalıştılar. O dönem bir kısım arkadaşlarımız maalesef gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı ama ilk gün söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasında olduk. Bu belediyede 'Apocu da FETÖ'cü de olmaz' dedik. En sonunda arkadaşlarımız çile de çekseler, aileleri zor günler de yaşasa hepsi beraat etti ve şu anda aramızda bizimle beraber bu halka hizmete devam ediyorlar" diye konuştu.

"Bizim sırtımızdan hak etmeyen birileri bu belediyeye gelmemeli"

Mersin'in hizmete aç bir şehir olduğunun altını çizen Kocamaz, "Göreve geldiğimizden bu yana cumhuriyet tarihi boyunca çözülememiş bir çok problemi Allah'a çok şükür çözdük. Bir iddia ile yola çıkmıştık, 'susuz ve yolsuz yerleşim birimi bırakmayacağız' demiştik, çok şükür sadece kırsalda 5 bin 500 kilometre yol ağımız var ve bunun tamamını şu anda asfaltlamış durumdayız. Susuz yerleşim yeri bırakmayacağız demiştik, Cenabı Allah'tan bir mani yoksa her yere suyu götürdük. Suyu olmayan yerlere sondaj vurdurduk. Şu anda 509 köyümüzden sadece 4 tanesinde su sıkıntısı çekilmekte. İnşallah hep birlikte her yere ulaşmaya devam edeceğiz. Sadece Burhanettin Kocamaz'ın artık İYİ Parti'de olduğunu söyleyin. Çünkü halen bizi MHP'de zannedenler var. Dolayısıyla bizim sırtımızdan hak etmeyen birileri bu belediyeye gelmemeli. Biz bu millete sevdalıyız. Bu millete hizmet etmeyi ibadet olarak görüyoruz. Onun için gece gündüz demeden koşuyoruz, koşturuyoruz. Mersin'de yaşayan bütün insanlara eşit mesafede duruyor, herkese aynı şefkatle, aynı sıcaklıkla kucaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz birlikten, bütünlükten yanayız"

Her zaman kırmızı çizgilerinin olduğunu dile getiren Kocamaz, şöyle devam etti:

"Kırmızı çizgilerimize dokunan herkesin karşısında oluruz. Biz birlikten, bütünlükten yanayız. Bu ülkede şanlı al bayrağın altında hep birlikte alnımız açık, başımız dik şekilde yaşamak istiyoruz. Hizmetler elbette önemli. Ancak hizmetlerden çok daha önemlisi bu kentte yaşayan insanların barış, huzur, kardeşlik içerisinde bir arada birbirine saygı göstererek yaşayabilmesidir. Biz bunun için varız. Biz kavgayla, dövüşle, ona buna hareketle, küfürle bir yere varılamayacağını biliyoruz. Onun için kim ne söylerse söylesin, kim nasıl bir aşağılık ifade kullanırsa kullansın duymazdan gelerek, kulaklarımızı ona tıkayarak hedefe kilitlenmek zorundayız. Biz Allah için, bu millet için, bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için bir mücadeleye çıktık. Bu mücadelede herkesin bizimle beraber yol arkadaşlığı yapmasını, bizimle birlikte aynı safta mücadele etmesini temenni ediyoruz. 31 Mart'ta kadar varsa size söylenen sözler onları bir kenara bırakın. 31 Mart akşamı hep birlikte yapacağımız kutlamada o dargınlıkların, o kırgınlıkların mutlaka son bulacağını ve gönül bahçenizde herkese yeni yeni yer açacağınızı göreceksiniz."

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan dahil 9 meclis üyesine İYİ Parti rozeti takıldı. - MERSİN

