MHP'den İstifa Eden Burhanettin Kocamaz Kimdir?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz basın toplantısıyla partiden istifa ettiğini bildirdi.

BURHANETTİN KOCAMAZ KİMDİR?

Burhanettin Kocamaz, 1955 yılında Tarsus'un Nacarlı Köyü'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Tarsus'ta tamamlayan Kocamaz, 1972 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 1977 yılında mezun oldu. 1977-1978 yıllarında İskenderun Demir Çelik Fabrikası Kalite Kontrol Laboratuvarlar Müdürlüğü'nde çalıştı. 1980 öncesi Tarsus Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü'nde, 80 sonrası da Cengiz Topel Lisesi'nde Kimya öğretmenliği yaptı. Bu arada 1983-1985 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti, ancak bir süre sonra okulu bırakmak zorunda kaldı.

DÖRT DÖNEM BOYUNCA BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Bir dönem özel bir dershanenin ortağı ve öğretmeni olarak çalıştı. Bu arada 1987 yılında Kocamazlar Tarım Ltd. Şti.'ni kurarak ticarete atıldı. 1992 yılında MHP Tarsus İlçe Teşkilatı yönetimine girerek, basın sözcüsü oldu. 27 Mart 1994'de MHP'den Tarsus Belediye Başkanı adayı olarak seçimleri kazandı. 1999, 2004 ve 2009 seçimleri boyunca 4 dönem belediye başkanlığını yürüttü. Son olarak 2014 yılındaki seçimlerde MHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

ORTADOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATINDA GÖREVLİ

Burhanettin Kocamaz, Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği kurucu üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'nde üyedir. Şuan Tarihi Kentler Birliği'ne Meclis Başkan Vekilliği ve Çukurova Belediyeler Birliği'nde Başkan olarak görevlerine devam eden Kocamaz, aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde yönetim kurulu üyesi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu'nda da görev yapmaktadır.

ALMANYA'DAN ALTIN ONUR NİŞANI ALDI

"Karacaoğlan Şiir Akşamları Etkinliği" ve "Türk Dünyasına Yaptığı Katkılar" nedeniyle Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilen Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, birçok dergiden başarı ödülleri aldı. Türk Dünyası Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Nusret Mayın Gemisi'ni restore ettirip, müze olarak kültürümüze kazandırması sebebiyle "Türk Dünyası Özel Hizmet Ödülü" verilmiştir. Kocamaz, Kosova Doğruyol Teşkilatı tarafından da "Özel Hizmet Ödülü" ile onurlandırılmıştır. Almanya'nın Langen Kenti'nin en büyük ödülü olan "Altın Onur Nişanı" nın da sahibi.

YILIN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Birçok basın yayın organı tarafından ''Yılın Belediye Başkanı'' seçilen Burhanettin Kocamaz'ın; "Gönlümden Sızıntılar", "Gönlümden Damlayanlar", "Gönlümden Dökülenler", "Gönlümden Akanlar", "Gönlümden Taşanlar", "Gönlümü Aşanlar", "Gönlümden Çağlayanlar", "Mersin'e Gönül Verdim", "Gönlümden Esintiler" olmak üzere 9 şiir kitabı bulunuyor.