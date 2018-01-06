MHP'den İran Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Türkiye'de PKK'ya kol kanat gerenlerin İran'ı hedef aldığını söyledi.



İran'da yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, ekonomik sorunlara yönelik gösterilerin zamanla İran geneline yayılarak rejim protestolarına dönüştüğüne dikkat çekti.



İran'daki sokak hareketlerine ABD ve İsrail'in açık destek verdiğine vurgu yapan Aras, "Riyad yönetiminin kapalı teşviki ve neticede düşmanca provokasyonlar oynanan oyunu deşifre etmiştir. ABD ve İsrail'in kışkırtması rejim tartışmalarını alevlendirmiştir. İran'daki etnik farklılıklar kaşınmıştır. Böylece bölünme senaryolarının nasıl hesaplandığı apaçık ortaya çıkmıştır. PKK terör örgütünün İran'daki kolu olan PJAK gösterilerde boy göstermesi vahimdir. Suriye'nin kuzeyinde PYD'yi silahlandıranlar, Irak'ın kuzeyinde Barzani'yi sözde bağımsızlık referandumu için cesaretlendirenler, Türkiye'de PKK'ya kol kanat gerenler, İran'ı da hedefe yerleştirmişlerdir" dedi.



İran'ın siyasi ve toprak birliğinin sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini kaydeden Aras, İran'da yaşananlar bu ülkenin kendi iç sorunu olduğunu ancak gayri meşru telkinlerle, hatta bizzat yabancı casusların tezgahlarıyla İran'ın karıştırılmasının bölgemizde vahim sonuçlar doğuracağının altını çizdi.



İran'ın birliği savunulması ve komşuluk ilişkilerinin gereğinin yapılması gerektiğini anlatan Aras, "İran Türklüğü; bozguncuların ve ayaklanma çağrısı yapan kanlı emperyalizmin tehlikeli tuzağına düşmemelidir. İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini açık açık söyleyenler unutmuşlar ki, Gezi Parkı'nda denediler olmadı, Kobani olaylarıyla uğraştılar olmadı, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle son kozlarını oynadılar yine olmadı. Kim Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorsa karşısında etten duvar bulacaktır. Bunların alayı gelsin, asla ama asla başaramayacaklardır. Dört parçalı sözde Kürdistan için zaman ve zemin yoklayanlar, ateşte yanmaktan kurtulamayacaklardır" ifadelerini kullandı.



Kudüs komplosu, İran kumpası, Irak'ın Kuzeyindeki referandum oyunu, Ürdün, Suudi Arabistan ve Lübnan'daki bunalımın büyük bir sorunun, dehşet verici bir kamplaşmanın ön hazırlığı olduğunu dile getiren Aras, şunları kaydetti; "Ortadoğu'da Müslümanlar birbirlerini kırarken, zalimler bu sürecin kazananı olacaklarını sanıyorlar. Ancak büyük bir hesap hatası yapıyorlar. Rüzgar ekenler fırtına biçeceklerdir. Hiç kimse Ortadoğu'da yaşanacak vahim sonuç karşısında kazanan olmayacaktır.Özellikle bölge ülkeleri akıllarını başına almalıdır. Sünni ya da Şii, Ortadoğu'da bulunan tüm Müslüman ülkeler hedeftedir. Emperyalizmin asıl niyeti İslamla hesaplaşmaktır. Hilal ile Haç mücadelesi bir kez daha karşımızdadır. Bölgemiz artık giderek barut fıçısı haline gelmektedir. Komşu ülkelerde yaşanacak şiddetli bunalım mutlaka ülkemizi de etkileyecektir. Hem ülkemizin hem de komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün kararlı bir şekilde savunulması tarihi bir zorunluluktur. Tehdit ve tehlikelerin yerinde bertaraf edilmelidir. Türkiye milli bekasını korumaktan asla taviz vermeyecektir. Türk milletiyle hesaplaşma arzusu güdenler, elbette ve bir kez daha pişman olacaklardır. Bizim azim ve kararlılığımızdan asla geri adım atmayacağımızı göreceklerdir. Bunun için hükümete terörle mücadele ve dış politika alanında verdiğimiz destek tamdır ve sürecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın, milli birlik ve beraberlikle karanlık hesapları hüsrana uğratacağız. Bölgemizde istikrar vaat eden güçlü bir Türkiye olarak mazlumların güvenli sancağı, zalimlerin ise korkulu rüyası olmayı sürdüreceğiz" - ÇORUM