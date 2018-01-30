MHP'den İlginç Afrin Desteği

MHP'den ilginç Afrin desteği

Kocaeli MHP İl Başkanlığı üyeleri 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için vergi borçlarını ödedi

KOCAELİ - MHP Kocaeli İl Başkanlığı yöneticileri ve parti üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü mensuplarına yönelik Suriye'nin Afrin kentinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için vergi borçlarını ödedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Vergi Dairesi önüne gelen MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve beraberindeki partililer TSK'nın Suriye'nin Afrin kentinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için vergi borçlarını ödedi. Bütün herkesin kendi vergi borçlarını ödeyerek Mehmetçiğe destek olabileceğini belirten Başkan Ünlü, "MHP Kocaeli İl Başkanlığı olarak vergi bilinci arttırmak amacıyla bir organizasyon yaptık. Bugün MHP Kocaeli İl Başkanlığı'nın yapmak istediği neydi? Evet, bugün Türk Ordusu savaşta, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 Temmuz ile birlikte OHAL ilan etmiş ve çocuklarımızın geleceğine kurşun sıkan teröristleri yok etmek amacıyla Suriye'de savaşan bir ordumuz var. Biz de diyoruz ki, evet, bugün herkes devletinin yanında; evet, bugün herkes Türk Ordusu'nun yanında. Bu söylemleri eyleme geçirmek vereceğimiz vergiler ile olur" dedi.

Vatandaşları ülkesi için duyarlı olmaya çağıran Ünlü, "Bizim vereceğimiz vergiler, benim çocuğuma kurşun sıkan PKK'lılara bomba, helikopter, uçak olarak gidecekse ben bu vergimi ödemek zorundayım. Ben de diyorum ki; bugün tüm sivil toplum öğütlerine, futbolculara, sanatçılara, sanat odalarına, sanayi odalarına, 'Devletimin yanındayım. Ne mutlu Türküm' diyebilen herkese biz de diyoruz ki, 'Gelin verginizi ödeyin, gecikmiş, taksitlendirmeye açılmış vergilerinizi ödeyin.' Allah rızası için bir sefer de vergi borcunuzu ödemek için borç isteyin" şeklinde konuştu

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve beraberindeki partililer, yapılan açıklamanın ardından vergi borçlarını ödediler.