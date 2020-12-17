MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt hangi partiye geçeceğini açıkladı
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MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt hangi partiye geçeceğini açıkladı

17.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:25
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt hangi partiye geçeceğini açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye geçeceğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt kürsüden konuşma yaptı. Enginyurt konuşmasında kendi siyasi geçmişinden bahsederek, "1979'da 14 yaşında ülkücü hareketle tanıştım, milliyetçi oldum, 14 yıl hapse düştüm 4 yıl hapis yattım, 41 yıl ülkücü hareketi savunarak çizgimden sapma göstermedim, çakallara inadına ülkücü. Bir bozkurt olarak MHP'yi canım pahasına savundum. Seçim döneminde de Genel Başkana kendimden daha çok oy istedim, Recep Tayyip Erdoğan seçilsin ben seçilmesem de olur diyerek sahip çıktım" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, şöyle konuştu:

"Kırgın mıyım? Değilim. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ederim. Demokrat Parti'ye geçmeye karar verdim. Hayırlı olsun diyorum."

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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