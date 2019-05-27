MHP'den, gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusunda bulunuldu. MHP'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: DHA