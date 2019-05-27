MHP'den, gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP'den, gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

MHP'den, gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında, suç duyurusunda bulunuldu. MHP'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur."


Kaynak: DHA
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