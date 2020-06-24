MHP'den 'gaz kokusu' önergesi
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MHP'den 'gaz kokusu' önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kentte geçtiğimiz günlerde yaşanan gaz kokusunun araştırılması için TBMM'ye yazılı soru önergesi verdiğini bildirdi.

MHP'den 'gaz kokusu' önergesi
24.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:12

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kentte geçtiğimiz günlerde yaşanan gaz kokusunun araştırılması için TBMM'ye yazılı soru önergesi verdiğini bildirdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale kent merkezinde 13 Haziran gecesi çevreyi saran gaz kokusunun araştırılması ve tedbirlerin alınması için TBMM'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iki ayrı yazılı soru önergesi verdiğini belirtti. Konu hakkında TBMM'de açıklama yapan Öztürk, "Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de çevreye yayılan ve kaynağı belirsiz yoğun gaz kokusu, hemşehrilerimizde tedirginlik oluşturmuş ve baş ağrısı gibi tıbbi şikayetlerle vatandaşlarımızın hastanelere müracaat etmelerine neden olmuştur. Kaynağı belirsiz yoğun gaz kokusunun meydana geldiği gece ilgili kurumlar tarafından yapılan araştırmalarda, gaz kokusunun nedeni tespit edilememiştir. Ertesi gün varılan sonuç kapsamında yoğun gaz kokusunun nedeni Bahşılı Köprü ile Kayseri yolu arasındaki Çoruhözü Deresi olduğu tespit edilmiş ve buradan numuneler alınmış, henüz sonuçları kamuoyu ile paylaşılmamıştır" diyerek konunun detaylı araştırılmasını istedi.

"Gerekli tedbirler alınmalı"

Daha önce de farklı zamanlarda buna benzer gaz kokusunun oluştuğunu ifade eden Öztürk, "Kırıkkale'de bir yandan patlayıcı ve yanıcı mühimmat üreten fabrikalarımız bulunurken, diğer taraftan petrol ve gaz türevleri üreten işletmelerimiz mevcuttur. Bu yüzden hemşehrilerimiz olayın yaşandığı gece panik ve tedirginlik içerisinde sokaklara dökülmüş, gaz kokusunun kaynağına dair bilgi edinmeye çalışmışlardır" dedi.

İki bakanlığa iki ayrı önerge

TBMM'de konuya ilişkin hem Çevre ve Şehircilik Bakanına hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına iki ayrı yazılı soru önergesi verdiğini belirten Öztürk, "Yoğun gaz kokusunun bir daha yaşanmaması için konunun çok detaylı incelenmesi ve araştırılması gerekiyor. Elde edilen sonuçlara göre de kalıcı tedbirler geliştirilmesi önemlidir. Zira petrol ve gaz türevleri üreten işletmelerde herhangi bir gaz sızıntısı veya kaçağında emniyet görevi gören sistemlerin arıza vermesi durumunda muhakkak ki yedeklerinin çalışır vaziyette olması gerekir. Diğer yandan gaz sevkiyatı yapan tankerlerin böyle bir kokuya neden olabileceği düşünülüyorsa da, bunun için de denetim ve tedbirlerin daha etkili yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına TBMM'de vermiş olduğum yazılı soru önergeleri ile Kırıkkale'de bir daha benzer olayların yaşanmaması için tedbirler alınmasını isterken, son yaşanan gaz kokusunun kesin olarak nereden kaynaklandığının tespit edilmesini istedim" diyerek bakanlıklardan kendisine cevap verildiğinde bunları da en kısa zamanda Kırıkkale ile paylaşacağını bildirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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