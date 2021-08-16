MHP'den Gastroantep Festivali'nin iptal edilmesine destek

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri dolayısıyla iptal edilen Gaziantep'in en önemli ve şehir tanıtımındaki öncü festivali olan 'Gastronomi Festivali'nin iptal edilmesinin ve harcanması planlanan bütçenin...

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri dolayısıyla iptal edilen Gaziantep'in en önemli ve şehir tanıtımındaki öncü festivali olan 'Gastronomi Festivali'nin iptal edilmesinin ve harcanması planlanan bütçenin afet bölgelerine gönderilmesinin isabetli bir karar olduğunu ifade etti. Gaziantep'in yakışanı yaptığını sözlerine ekledi.

Ülkemizin son zamanlarda doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar yaygın ve yoğun şekilde meydana gelen zincirleme felaketlerle karşılaştığını vurgulayan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Olağan dışı bir durumla karşı karşıya kaldık. Fakat bu durumunda üstesinden gelerek güçlü bir ülke olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdik. Yaşanan yangın ve sel felaketlerinin yaralarını sarmak üzere ülke olarak tüm çabayı göstermeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 'Devletimiz meselelere hakimdir ve muktedirdir. Milletimiz sağduyulu ve soğukkanlıdır. Telaşa ve tedirginliğe lüzum yoktur. Allah'ın izniyle bugünler geçecektir. Felaketlerin hasarı, faziletle, ferasetle, fedakarlıkla, fevkalade bir dayanışma ruhuyla ortadan kaldırılacaktır.' Milliyetçi Hareket Partisi de bu duygu ve düşüncelerle her daim vatanının ve milletinin yanında olduğunu, oluşan yaraları sarmak üzere başlattığı kampanya ile göstermiştir. Bu kampanyaya katkı sağlayan, destek olan tüm gönüldaşlarımızdan Allah razı olsun. Ülkemiz, büyük bir ülke olmanın verdiği kararlılıkla ve birlik, beraberlikle herşeyin üstesinden gelmeye devam edecektir. Bu vesileyle yaşanan felaketler de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, felaketlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Taşdoğan Gastroantep Festivalinin iptal edilmesini destekledi

Öte yandan yaşanan felaketler dolayısıyla Eylül ayında yapılması planlanan ve Gaziantep'in tanıtımında öncülük eden 'Uluslararası Gastronomi Festivali'nin iptal edildiğini de söyleyen Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, "Dünyaca ünlü şeflerin katıldığı ve şehrimiz için de önemli olan Uluslararası Gastronomi Festivali'nin iptal edilmesi kararını destekliyoruz. İnsanlarımızın acı içinde olduğu bir dönemde böylesine önemli bir festivalin iptal edilmesi ve harcanması planlanan bütçenin ise afet bölgelerine gönderilmesi kararını alan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e duyarlılıklarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Gazi şehrimize yakışan da buydu" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı