MHP'den 'Filenin Sultanları' hakkında tepki çeken yorumu için belediye başkanına soruşturma

15.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:40

Milliyetçi Hareket Partisi, Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan "Filenin Sultanları" hakkında sosyal medyada tepki çeken bir açıklama yapan MHP Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında soruşturma başlattı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkını kazanmasının ardından sosyal medyada yayınladığı mesajda, "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" dedi. Euronews.com'da Görüntüle