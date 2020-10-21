MHP'den "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesine destek
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MHP'den "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesine destek

21.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:00
MHP'den

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve Gaziantep'te yürürlüğe giren "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesine destek vererek, "Bu projeyi geleceğimiz için hayati buluyoruz" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve Gaziantep'te yürürlüğe giren "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesine destek vererek, "Bu projeyi geleceğimiz için hayati buluyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesine destek verdi. Annelere de çağrıda bulunan Taşdoğan, "İçişleri Bakanlığımız eliyle başlatılan uyuşturucuyla topyekün mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği: "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Gazi şehrimizde de çalışmalara başlanmıştır. Bu projeyi geleceğimiz için hayati buluyor ve destekliyoruz. Çünkü uyuşturucu bağımlıları üzerinde yapılan son araştırmada, bağımlıların yüzde 89,8'inin annesinin ev hanımı olduğu ve bağımlıların 47,5' inin uyuşturucuyu kendi evlerinde aldığını düşünürsek, bu mücadelede annelerimize önemli bir sorumluluk düşmektedir. Evlatlarımızı bu zehir tuzağından korumak sizin elinizde. Çocuklarınızın hal ve hareketlerini izlemeli, alışkanlıklarının farkına varmak için izlemeli ve kolluk kuvvetlerimizle iletişim halinde olmalısınız. Bu mücadelede başarı ailelerle birlikte sağlanabilir" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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