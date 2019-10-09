MHP'den Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e ziyaret

09.10.2019 10:03

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatı yöneticilerinin, Malatya emniyet müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret ettiği bildirildi.



MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, il ve ilçe teşkilatları, Malatya'ya atanan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Ziyarette konuşan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, "Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren bey'in Malatya'mızda huzuru bozan, gerek uyuşturucuya gerek asayiş konusunda vereceği hassasiyetten dolayı, üstün hizmetlerden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Malatya'ya atanmasından dolayı il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz. MHP İl Başkanlığı olarak her zaman devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.



Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP İl Başkanı Bülent Avşar ve yönetimine başarılar diledi. Yaklaşık bir saat süren ziyarette Malatya'nın asayiş konusunda da bilgi alışverişinde bulunuldu. - MALATYA

Kaynak: İHA