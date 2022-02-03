MHP 'den emeklilere ziyaret

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından Emekliler Derneğine hayırlı olsun ziyareti yapıldı.

MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri Aralık ayında yapılan Genel Kurul ile göreve gelen Emekliler Derneği Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret tile ilgili kısa bir bilgi veren İlçe Başkanı Bozkurt, " Yeni Göreve Gelen Emekliler derneği Başkanı Sayın Ahmet Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda MHP Bandırma İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyesi Necami Önler ve Önceki dönem İlçe Başkanlarımızdan Mülkü İnci 'ye Hayırlı olsun Ziyareti gerçekleştirdik. Göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı, Ahmet Türkmen ve Yönetimine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar diliyoruz. " dedi. - BALIKESİR

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