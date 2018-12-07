MHP'den Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Teklifi

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, devlet memuru olabilmek ve memuriyette kalabilmek ic¸in gerekli koşulların arasına, "cinsel saldırı, c¸ocukların cinsel istismarı, res¸it olmayanla cinsel ilis¸ki ve cinsel taciz" suc¸larından hu¨ku¨m giymemiş olma şartının eklenmesini öngören kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığına sunulan Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yürütme ve yürürlük dışında tek maddeden oluşuyor.

Teklifle, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine, "Anayasal du¨zene ve bu du¨zenin is¸leyis¸ine kars¸ı suc¸lar" ibaresinden sonra gelmek u¨zere "cinsel dokunulmazlıgˆa kars¸ı suc¸lar" ibaresi ekleniyor.

Buna göre, devlet memuru olabilmek ve memuriyette kalabilmek ic¸in gerekli koşullar arasına, affa ugˆramıs¸ veya memnu hakların iadesi kararı almıs¸ olsalar bile cinsel saldırı, c¸ocukların cinsel istismarı, res¸it olmayanla cinsel ilis¸ki ve cinsel taciz suc¸larından hu¨ku¨m giymeme şartı ekleniyor.