MHP "Cumhur İttifakı" İçin Sosyal Medyadan Harekete Geçti!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan MHP'de sosyal medya üzerinden "Cumhur İttifakı Millet Aklı" adıyla hesaplar açıldı.
MHP'de, seçim çalışmaları kapsamında sosyal medyada, "Cumhur İttifakı Millet Aklı" adıyla hesaplar açıldı.
SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından teşkilatlar bazında seçim startı verilirken, MHP Genel Merkezi'nde de seçime hazırlık çalışmaları hızlandı.
'CUMHUR İTTİFAKI MİLLET AKLI'
Bu kapsamda sosyal medya ekibi tarafından seçim çalışmalarının ana sloganı "Cumhur İttifakı Millet Aklı" kullanıcı adıyla sosyal medya hesapları oluşturuldu.
Facebook, Twitter ve Instagram'da açılan hesaplardan, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçim çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulunulacak.