MHP'den CHP'ye "İnce" Mesajı

MHP'den milletvekili aday adayı olan Muhittin Taşdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı olarak Muharrem İnce'yi göstermesini esprili bir dille eleştirdi. Taşdoğan, "Muharrem Bey, ince ama kısa bir yola çıktı" dedi.

Gaziantep İl Başkanlığından istifa ederek MHP milletvekili aday adayı olan Muhittin Taşdoğan, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesini esprili ve ince bir mesajla eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin parti içi muhalefetinden kurtulmak için İnce'yi aday gösterdiğini belirten Taşdoğan, "Muharrem Bey ince ama kısa bir yola çıktı. Kendisi için 50 günlük bir serüven olacak bu yol. Çünkü İnce, kendi partisinde bile iki defa kongrede aday olup bir varlık gösteremeyen bir zattır. O nedenle onunla alakalı pek yorum yapmayacağım, hayırlısı olsun" dedi.

"Partideki cümbüşü, curcunayı siz düşünün"

Taşdoğan, Kılıçdaroğlu'nun aday olma cesareti gösteremediğini söyleyerek, CHP aday belirleme sürecini ise "cümbüş" olarak değerlendirdi. Taşdoğan, "Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP önce Meral Akşener'e, sonra Abdullah Gül'e hatta bir ara Temel Karamollaoğlu'na sarıldı ama bu üç seçenek de tutmadı. Baştaki beyefendi maalesef ki kendisi aday olma cesaretini gösteremedi ve son kaçış yolu olarak kendisine muhalif olan Muharrem İnce'yi öne sürdü. Böyle bir durumda varın bu partideki cümbüşü curcunayı siz düşünün" şeklinde konuştu

"100 bin imzayı atacaklar araştırılmalı"

Meral Akşener ilgili değerlendirmeler yapan Taşdoğan, "Hanımefendi önce CHP ile bir curcunaya girdi. Abdullah Gül'ün ortak adaylığına razı olmayarak, hile ve hülleyle aldığı 15 vekil olayında CHP ile resmen dalga geçti. Sonrasında ise 'Ben 100 bin imza ile aday olacağım' diyerek komedinin son halkasını oluşturdu. Yani 4 gün kalmış bu kısa sürede bu 100 bin imzayı nasıl toplayacak bilmiyoruz. Çünkü bu çok mümkün bir şey değil. Hanımefendi daha il ve ilçe kongrelerini yapamamış bu kadar imzayı nereden bulacak. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi ortam her türlü şaibeye müsait. O yüzden bu 100 imzayı atacaklar araştırılmalı, bunlar FETÖ'cü de olabilir, iç ve dış şer odaklar da olabilir, bu ülkenin hayrına olmayan başka bir grup da olabilir" diyerek yaşanan süreci anlattı.

Saadet Partisi Erbakan'ın kemiklerini sızlattı

Saadet Partisi'nin tam bir tiyatro oynadığını belirten MHP'den aday adayı Taşdoğan, "Saadet Partisi geleneğini ve çizgisini terk etmiştir. CHP'ye yanaşarak Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlatmıştır. Bu süreçte Erbakan'ı da kullanmıştır. Saadet tabanı bundan rahatsız durumda ve ben onlarında, tabanının Cumhur İttifakı'na destek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HDP flu parti"

İttifak konusunda anlaşan muhalif partilere HDP'nin gizli bir şekilde destek verecek olmasını da değerlendiren Taşdoğan, "HDP bizim için flu bir partidir. Terörle arasına mesafe koyamamış bir parti bizim için yok hükmündedir. CHP ile yan yana durmaları da bu cümbüş ve curcunanın ruhuna pek de aykırı bir durum değil" diyerek sözlerine son verdi. - GAZİANTEP