MHP'den CHP'ye bayram ziyareti

12.08.2019 16:00

Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen bayram ziyaretlerinde CHP'nin 7'nci misafiri MHP oldu.

Gelenekselleşen bayram ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin 7'nci misafirleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. Görüşmelerde Türk kadınlarının sorunları ele alınarak, kadın işsizliğinin derhal giderilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. CHP'de karşılama heyetinde; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir yer aldı. MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli adına bayram ziyaretlerini gerçekleştiren heyette; Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Koçak yer aldı.

Ziyaret esnasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Güzel bir bayram gününde bir tarafımız buruk bir tarafımız hüzünlü bir tarafımız mutlu. Maalesef coğrafyamızda bir takım sıkıntılar çekiyoruz bu yüzden hüzünlüyüz. Bir tarafımız buruk çünkü şehitlerimiz yüreğimizi burkuyor. Geleceğe ve gençliğe umutlu bakma yönünde de mutluyuz. Bayramlar küslerin barıştığı ve huzur bulduğumuz önemli günlerdir. Allah izin verirse güzel bir bayram geçireceğiz" dedi.

Türkiye'nin jeolojik ve jeopolitik konumundan dolayı saldırı altında olduğunu ifade eden Depboylu, "Bereketli topraklara sahip olduğumuz için ve jeopolitik konumumuzdan ötürü sürekli saldırı altındayız. Çevremizdeki ülkelerin sıkıntılarıma bakarsak oyunun aynı olduğunu görebiliriz ama kurallar sürekli değişiyor" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliği ve Türk kadınına güvendiğini ifade eden Depboylu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gençlerimize güveniyoruz. Ben Aydınlıyım. Biz de kadın erkek herkes Efe'dir. Nihayetinde söz konusu vatan müdafaası ise kadın ön plandadır. Toplumun yüzde 50'si kadınsa geri kalan yüzde 50'yi yetiştiren de kadındır. Ben kadınlarımıza güveniyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA