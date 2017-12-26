MHP'den CHP İl Başkanı Balaban Hakkında Suç Duyurusu

MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Devlet Bahçeli hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban hakkında suç duyurusunda bulundu.



CHP Manisa 36'ncı İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Semih Balaban, kongrede yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirmişti. Balaban'ın Bahçeli hakkındaki sözlerine tepki gösteren MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kula Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Baytok, Ülkücülerin eleştiriler karşısında hakkını hukuki yollarla arayacağını belirterek, şunları söyledi:



"Manisa CHP İl Başkanlığı'na seçilen zat tabanından üç beş fazla alkış almak için partimizin muhterem Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partimiz mensubu Ülkücü dava arkadaşlarımıza asılsız ve mesnetsiz iftiralarla saldırmış, hakaretler savurmuştur. Manisa gibi bir ilde il başkanlığı yapan bu zat, 12 Eylül öncesi defterleri açarak Ülkücüleri kışkırtıp, bundan siyasi çıkar sağlamaya çalışmıştır. Sorumluluk sahibi kişilerin ayrıştırıcı, ötekileştirici siyaset anlayışı yerine birleştirici, bütünleştirici siyaset anlayışını tercih etmeleri gerekmektedir. CHP İl Başkanlığı makamında oturan zat, oturduğu koltuğun sorumluluğunu bilmeli ve bu sorumluluk çerçevesinde hareket etmelidir. Ülkücüler bu provakatif kışkırtmalara gelmeyecek ve hakkını hukuki yollarla arayacaktır. Ülkücüler demokrasiye inanmış şahsiyetlerdir. Yaptıkları her hareketi demokrasi ve kanunlar çerçevesinde yapar, bu kişiye de kanunlar çerçevesinde gerekli hesap sorulacaktır."



- Manisa