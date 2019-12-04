MHP'den 'ceza indirimi' için 'sözümüzü unutmayacağız' açıklaması

04.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ceza indirimiyle ilgili olarak "Hiçbir sözümüzü unutmayacağız, hiçbir vaadimizden sapma göstermeyeceğiz. Çünkü biz, Türk ve Türkiye sevdalısı milliyetçi, ülkücü hareketiz." ifadelerini kullandı.



Bahçeli, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle