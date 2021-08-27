MHP'den Atköy'e ziyaret
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MHP'den Atköy'e ziyaret

MHP'den Atköy'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri Altıeylül ilçesinin Atköy mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak hayırlı işler temennisinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri Altıeylül ilçesinin Atköy mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak hayırlı işler temennisinde bulundu.

MHP Yönetimi İl Başkanı Yardımcıları Hasan Öztürk, Niyazi Tunç ve Taha Tunus ile yönetim kurulu üyeleri ve Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, Belediye Meclis Üyeleri Özhan Pala, İlkay İnak ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri mahalle ziyaretlerine Atköy ile devam etti. MHP Heyeti esnaf ziyareti gerçekleştirdi. - BALIKESİR

MHP'den Atköy'e ziyaret
MHP'den Atköy'e ziyaret
MHP'den Atköy'e ziyaret
MHP'den Atköy'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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