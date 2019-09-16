MHP'den Ardahanlı vatandaşlara aşure ikramı

16.09.2019 15:06

MHP Ardahan İl Başkanlığından, Muharrem ayı dolayısıyla kentteki vatandaşlara aşure dağıtıldı.

MHP Ardahan İl Başkanlığı önünde yapılan aşure dağıtımına, MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Davutoğulları, burada yaptığı konuşmada, bugün vatandaşa aşure tattırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizim için son derece önemli olan bu etkinliğimizi Ülkü Ocakları ile gerçekleştirdik. Katılım sağlayan vatandaşlara ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Davutoğulları, vatandaşın ilgi duymasının kendilerini mutlu kıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA