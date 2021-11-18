MHP'den Ankara'da kadınlar buluşması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP'den Ankara'da kadınlar buluşması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP'den Ankara'da kadınlar buluşması

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ tarafından düzenlenen organizasyonla 25 ilçeden binlerce kadın "Kadınlar, MHP Ankara'da birleşecek, Ankara'da MHP güçlenecek" sloganıyla bir araya geldi.

ANKARA (İHA) - MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ tarafından düzenlenen organizasyonla 25 ilçeden binlerce kadın "Kadınlar, MHP Ankara'da birleşecek, Ankara'da MHP güçlenecek" sloganıyla bir araya geldi.

Ankara'nın tüm ilçelerinden kadınlar, MHP Ankara İl Başkanlığı ve Kadın ve Engellilerden sorumlu Ankara İl Başkan Yardımcısı Suzan Küçüksaraç'ın koordinasyonuyla bir araya geldi. 4 hafta boyunca süren organizasyonda toplamda 7 kez 'Kadınlar Buluşması' gerçekleştirildi. Etimesgut ilçesinde düzenlenen etkinlikler kahvaltı programının ardından Türk Tarih Müzesi ve Parkı Ziyareti ile sona erdi.

Türk tarihini 60 bin metrekarelik bir alan üzerinde heykel, resim, rölyef ve bilgi panolarıyla anlatan Türk Tarih Müzesi ve Parkı kadın ziyaretçiler tarafından beğeni ile karşılandı ve rehber eşliğinde gezildi. - ANKARA

MHP'den Ankara'da kadınlar buluşması

MHP'den Ankara'da kadınlar buluşması

Kılıçdaroğlu ile 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu

Kılıçdaroğlu ile "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu

 Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (3)

Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (3)

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title