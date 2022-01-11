MHP'den "Alparslan" tepkisi

SAMSUN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir'in "Alparslan Bulvarı" ile ilgili isim değişikliği teklifine tepki gösterdi.

Samsun Büyükşehir Belediye İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir'in, Atakum'daki Alparslan Bulvarı'nın isminin Alparslan Türkeş Bulvarı olarak değiştirilmesi teklifi dünkü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı 1. Oturumu'nda görüşüldü. Aydemir, yazılı önerinin okunmasının ardından geçen diyalogda verdiği teklifi, "Alparslan'ın önüne veya arkasına hangi Alparslan'ı temsil ettiğini ekleyebilirsek cadde daha önemli olur. Alparslan Türkeş olmasını da teklif ediyoruz" diye açıkladı. Teklifin gündeme alınması yapılan oylama ile kabul edilmedi.

Basında da gündeme gelen teklif MHP Samsun İl Başkanlığı'nın tepkisini çekti. Konu hakkında yapılan açıklamada, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir, Atakum ilçesinde bulunan Alparslan Bulvarı'nın isminin Alparslan Türkeş Bulvarı olarak değiştirilmesi için temsil ettiği partinin grubu adına girişimde bulunmuştur. Büyükşehir Meclis gündemine getirilen, gündem dışı maddenin gündeme alınmasının gerekçeli bir şekilde anlatılmasına rağmen basına popülist bir siyasi anlayışla 'Alparslan ama hangi Alparslan?' gibi basit ve seviyesiz bir şekilde yapılan açıklamalar kabul edilebilir değildir. Millet iradesinin yereldeki temsili olan mecliste, öncesinde de gözlemlenen kişisel şımarıklığını ve aymazlıklarını 'siyasi gol atma' çabası ile birleştiren bu şahsın seviyesiz çıkışları ve hadsizlikleri ilk değildir. Kendince kurucu liderimiz merhum Başbuğ Alparslan Türkeş ile Türk devletleri tarih boyunca kurduğu onlarca devletten birisi olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun sultanı 'Alp Arslan'ı karşı karşıya getirme çabasıyla algı yönetme çabası siyasi bir acizlik ve tarih bilmez bir aymazlık örneğidir" denildi.

"Türkeş'in adını basit siyasi hamlelere ve ayak oyunlarına alet ettirmeyiz" denilen açıklamada, "Bu zihniyet Türk tarihinden nasiplenememiş, siyasetin seviyesini yerlere seren bir anlayışla tarihi şahsiyetlere bilgisizliği üzerinden bilerek veya bilmeyerek hakaret etmektedir. Kaldı ki gündeme gelen ne amaca hizmet etmediği anlaşılamayan bu teklifte adı geçen liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin rızası olmadan herhangi bir yere adının teklif edilmesini ve kullanılmasına rıza göstermemiz mümkün değildir" ifadelerini kullanıldı. - SAMSUN

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