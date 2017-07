MHP'den AK Parti'ye Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan'ı ziyaret etti.



Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette her iki parti temsilcileri de duydukları memnuniyeti ifade ettiler. AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, "Milliyetçi Hareket Partisi memleketimizin bağımsızlığına gölge düşürmek isteyen hainler ortaya çıktığında dik duruş sergilemekten hiç bir zaman geri durmamıştır. Milli meselelerde her zaman devletimizin yanında olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu tavrını takdirle karşılıyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci ise, ülkemizin birlik ve beraberliği için çalıştıklarını söyleyerek, "Gün kavga değil, birlik ve beraberlik günüdür. Ülkemiz, milletimiz ve bayrağımız için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Türkiye'nin hayrına olacak her şeyde MHP olarak varız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR